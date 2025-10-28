Productora ejecutiva del área dramática de Mega por muerte de Héctor Noguera: “Estamos con mucha pena”

Daniela Demicheli, productora ejecutiva del área dramática de Mega, reveló detalles sobre los últimos días de Héctor Noguera en las grabaciones de la teleserie “Aguas de oro”. Contó que el actor pidió continuar trabajando dentro de sus posibilidades, por lo que el equipo adaptó la historia y grabó algunas escenas por videollamada desde su casa, con autorización de su esposa.

Demicheli también relató que Noguera se despidió del equipo el último día que estuvo en el canal, en un momento muy emotivo que quedó registrado en video y que probablemente será compartido más adelante.