Ministra Arredondo por fallecimiento de Héctor Noguera: “Muchos vemos en él la figura de un maestro”

A los 88 años falleció Héctor Noguera, reconocido actor y director teatral chileno, cuya trayectoria marcó profundamente las artes escénicas y la televisión nacional. Formado en la Academia de Arte Dramático del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica, Noguera dedicó su vida al teatro, al cine y, sobre todo, a la televisión, donde participó en más de 30 teleseries entre 1965 y 2025.

En la pantalla chica, su talento lo convirtió en una figura imprescindible, capaz de transitar con maestría entre la comedia, el drama y la villanía. Fue protagonista de algunos de los personajes más recordados de la televisión chilena, interpretando desde entrañables héroes hasta implacables antagonistas que marcaron generaciones. Su legado artístico queda grabado en la memoria colectiva como uno de los grandes referentes de la actuación nacional.

Conversamos con Carolina Arredondo, ministra de las Culturas, sobre el lamentable fallecimiento de Héctor Noguera.