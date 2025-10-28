Entrevistas

Gonzalo Reyes, economista jefe de Abaqus: “Este ciclo económico ha sido bien diferente”

Conversamos en Más Que Números con Gonzalo Reyes, economista jefe de Abaqus, para analizar el ciclo económico y los mercados internacionales marcados por el triunfo del partido del presidente argentino Javier Milei en las elecciones legislativas, la reunión de la Reserva Federal (Fed) y los aranceles de Estados Unidos.