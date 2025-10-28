Conversamos en Más Que Números con Gonzalo Reyes, economista jefe de Abaqus, para analizar el ciclo económico y los mercados internacionales marcados por el triunfo del partido del presidente argentino Javier Milei en las elecciones legislativas, la reunión de la Reserva Federal (Fed) y los aranceles de Estados Unidos.



🎙️#MásQueNúmeros | Gonzalo Reyes, economista jefe de Abaqus: “Este ciclo económico ha sido bien diferente, donde la parte contractiva de la política monetaria vino muy rápido”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/A0qgV4qjc6 — Radio Infinita (@InfinitaFM) October 28, 2025