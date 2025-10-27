Ruth Arce (UDP) y uso de celulares en colegios: “Tiene un efecto sobre su desarrollo, autoestima y seguridad”
Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Ruth Arce, directora del Magíster en Currículum y Evaluación Educativa UDP, sobre el uso de las pantallas en jóvenes y cómo esto afecta en el aprendizaje infantil.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Ruth Arce, directora del Magíster en Currículum y Evaluación Educativa UDP, sobre uso de pantallas:
“El contenido tiene un efecto sobre su desarrollo, autoestima, seguridad, cómo se relaciona con otros dentro y fuera de la sala de clases”. pic.twitter.com/mTyJQxwzIM
