Rodrigo Silva, Gerente General de Coopeuch: “Lo que estamos buscando es cerrar brechas”

Conversamos en Más Que Números con Rodrigo Silva, Gerente General de Coopeuch, para abordar el sólido crecimiento que ha tenido la cooperativa en créditos hipotecarios, con un alza del 27,23% en 2023 y del 17,9% en 2024. Silva adelantó que proyectan cerrar 2025 con un aumento cercano al 20% y mantener ese ritmo en 2026, gracias a una estrategia de precios competitivos y al impulso del subsidio estatal a la tasa. Además, destacó el éxito del “hipotecario joven”, que desde septiembre de 2024 ha otorgado 902 créditos por más de UF 1.900.000 a jóvenes profesionales.

