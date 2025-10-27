Jaime Mulet por acusación constitucional contra Pardow: “No avisó que se estaba cobrando de más”

Las oposiciones ingresaron este lunes ante la Cámara de Diputados la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, por los errores que afectaron las cuentas de luz. El texto cuenta con el respaldo de Pamela Jiles, Amarillos, Demócratas, Chile Vamos, Republicanos, Libertarios y el Partido Social Cristiano, sumando unos 75 votos, cerca de los necesarios para aprobar su admisibilidad.

En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con Jaime Mulet, diputado de Federación Regionalista Verde Social, sobre la acusación constitucional en contra del extitular de la cartera de Energía.