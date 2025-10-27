Ignacio Imas y Rodrigo Aravena analizan el segundo debate presidencial
Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno UDD, para analizar el segundo debate presidencial televisado con los ocho candidatos a La Moneda.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno UDD, por debate:
"Fue un debate sin sobresaltos, de guante blanco".
🎙️#QuéHayDeNuevo | Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción:
"Veo un voto muy polarizado, no hay un atractivo por el voto intermedio".
🎙️#QuéHayDeNuevo | Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno UDD:
"Matthei no ha podido capitalizar nada de eso (votos perdidos por Kast)".
