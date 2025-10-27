Entrevistas

Ignacio Imas y Rodrigo Aravena analizan el segundo debate presidencial

Imagen principal

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno UDD, para analizar el segundo debate presidencial televisado con los ocho candidatos a La Moneda. 