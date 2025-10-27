Constanza Ossa de Krebs Consulting: “Se ha triplicado la cantidad de extranjeros empleados en Chile”

Conversamos en Más Que Números con Constanza Ossa, socia y gerenta general de Krebs Consulting, para abordar el creciente impacto de la migración en el mercado laboral chileno, donde las personas extranjeras ya representan el 11% del empleo, más del triple que hace una década. Ossa advirtió que este fenómeno no es la causa de la precariedad, sino el reflejo de las brechas estructurales del sistema laboral. En un contexto de envejecimiento poblacional y déficit de talento, plantea que la inmigración puede convertirse en una oportunidad estratégica para Chile, siempre que se promueva la revalidación de títulos, la certificación de competencias y una verdadera movilidad laboral.

