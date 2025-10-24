“Una cita nocturna con el patrimonio cultural”: Subsecretaria Pérez entrega detalles sobre Noche de Museos 2025
Conversamos en Qué Hay De Nuevo con la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, quien nos entregó todos los detalles sobre la Noche de Museos 2025 que se realizará este viernes 24 de octubre y en que abrirán más de 280 museos y espacios culturales en todo Chile. La actividad es gratuita, abierta para todo el público.
Toda la programación disponible en https://www.nochedemuseos.cl/
🎙️#QuéHayDeNuevo | Subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, sobre Noche de Museos 2025:
