Conversamos en Más Que Números con Juan José Uriarte, Co Founder Gin Carpintero Negro y estudiante de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, sobre su historia y su participación en la semana del emprendimiento.

🎙️#MásQueNúmeros | Juan José Uriarte, Co Founder Gin Carpintero Negro: “La alta competencia nos obliga a estar en una mejora continua”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/eWcEFFcWwj — Radio Infinita (@InfinitaFM) October 24, 2025