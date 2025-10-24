Ignacio Irarrázaval, director CPP UC: “La palabra ‘Parásito’ es excesiva, pero es un tema a preocuparse”

Conversamos en Más Que Números con Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC (CPP UC), para analizar el adelanto de la Encuesta Bicentenario UC 2025, la percepción de los chilenos ante la corrupción y migración en el país, la confianza hacia las instituciones y la modernización del Estado.

#MásQueNúmeros | Ignacio Irarrázaval, director CPP UC, y Encuesta Bicentenario 2025: "La confianza en los partidos políticos, en el Parlamento, está muy baja y eso es preocupante".