El universo Hyundai se toma La Dehesa: revisión gratis, comida, cultura K-pop y un auto nuevo en juego

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con José Luis Correa, Gerente de Marketing Relacional y Experiencia de Clientes de Gildemeister, sobre una nueva edición del ‘Hyundaiverse’.

Hyundai realizará la segunda edición del “Hyundaiverse”, una feria gratuita abierta a todo público que se llevará a cabo entre el 24 y el 26 de octubre en el Cenco Portal La Dehesa. El evento ofrecerá atención técnica sin costo para autos de todas las marcas, incluyendo un chequeo en 25 puntos críticos, balanceo, scanner, sanitización y lavado.

Mientras los autos son atendidos, los asistentes podrán disfrutar de espacios familiares con comida coreana, cultura K-pop, zona infantil, sector para mascotas, masajes y un simulador de automovilismo. Además, Hyundai presentará su gama ecológica con seis modelos híbridos y eléctricos, disponibles para test drives.

La gran atracción será el sorteo de un Hyundai Inster 100% eléctrico cero kilómetros, con hasta 360 km de autonomía, que se entregará a uno de los asistentes que cotice un vehículo durante la feria. La marca busca así fortalecer su vínculo con el público y mostrar la solidez de su red de servicios, talleres y beneficios para sus clientes.