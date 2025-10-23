Directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental destaca labor de la institucionalidad

En conversación con Más Que Números, la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, valoró la gestión de la división en la aprobación de proyectos de inversión y aseguró que “no hay ninguno que espere más de un año”. Además, agregó que “se aprobaron 8.700 millones de dólares (…) esto es el monto más alto de proyectos aprobados, esto nos confirma que somos un país atractivo para la inversión con un sistema robusto que funciona y que es un activo admirado en el resto del mundo”.