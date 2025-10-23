Asesor económico de Kast descarta reducir 100 mil empleados públicos: “No se va a hacer”
Conversamos en Más Que Números con Jorge Quiroz, economista y encargado económico de José Antonio Kast, sobre el programa económico del candidato republicano, contingencia política, reforma tributaria y facilitación regulatoria.
🎙️#MásQueNúmeros | Jorge Quiroz, encargado económico de Kast:
“Nunca he dicho ni tampoco contemplo, y no se va a hacer, reducir 100 mil empleados públicos”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/IomuhwRX63
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 23, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Jorge Quiroz, encargado económico de Kast, sobre que el impuesto corporativo solo beneficia a un 3% de las empresas:
“Eso es falso”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/JbFRukea07
🎙️#MásQueNúmeros | Jorge Quiroz, encargado económico de Kast:
“Estamos llenos de impedimentos. Chile puede crecer mucho”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/4kh17uWL2g
