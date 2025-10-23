Abogada de Pablo Longueira tras resolución de caso SQM: “La derrota de la fiscalía es inconmensurable”

El Tercer Tribunal Oral de Santiago absolvió a los ocho acusados del caso SQM, entre ellos Pablo Longueira, Marco Enríquez-Ominami y Patricio Contesse, tras la investigación por presunto financiamiento ilegal de la política.

El tribunal cuestionó duramente al Ministerio Público por agrupar distintas causas, lo que prolongó el proceso y deterioró la calidad de las pruebas. Según el fallo, no se acreditó la falsedad de las boletas ni la existencia de dolo, por lo que no se pudo probar corrupción ni delitos tributarios.

El juicio incluyó 559 audiencias y la presentación de más de 14 mil documentos y 650 testigos, pero finalmente no se demostró responsabilidad penal en ninguno de los imputados.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con Joanna Heskia, sobre la resolución de este caso, que se dio después de 10 años de investigación.