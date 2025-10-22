Presidente de la Cámara Minera advierte impacto por Ley SBAP: “Los inversionistas van a dejar de invertir”

Conversamos en Más Que Números con Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, sobre la actualidad del sector minero, los precios del cobre y el litio, y la polémica Ley SBAP.

🎙️#MásQueNúmeros | Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, por Ley SBAP: “Yo no sé por qué motivo siempre nuestras leyes salen malas (…) la minería hay que protegerla, es lo mejor que tenemos”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/nPQU3RxIMZ — Radio Infinita (@InfinitaFM) October 22, 2025