Presidente de la Cámara Minera advierte impacto por Ley SBAP: “Los inversionistas van a dejar de invertir”

Conversamos en Más Que Números con Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, sobre la actualidad del sector minero, los precios del cobre y el litio, y la polémica Ley SBAP. 

 