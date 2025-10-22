Marco Correa, economista jefe de BICE Inversiones: “Septiembre va a ser un mes particularmente bueno en actividad”
Conversamos en Más Que Números con Marco Correa, economista jefe de BICE Inversiones, para analizar la actualidad económica nacional e internacional, la discusión presupuestaria para el 2026 y las proyecciones en materia de crecimiento y actividad.
🎙️#MásQueNúmeros | Marco Correa, economista jefe de BICE Inversiones, y Presupuesto 2026:
"En la práctica va a ser más alto por los gastos que están comprometidos".
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 22, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Marco Correa, economista jefe de BICE Inversiones:
"Empezando por septiembre, va a ser un mes particularmente bueno en términos de actividad".
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 22, 2025
https://open.spotify.com/episode/0DOdIvBEHhdpie2zaXyqTv?si=7ZzKg5twRdaZNy2MMyXSWw