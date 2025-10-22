Exministro Figueroa por problemas en Simce: “No me parece satisfactorio que se diga que el proveedor falló”

Una falla masiva obligó a suspender la aplicación del Simce 2025 en la Región Metropolitana, luego de que examinadores no llegaran a cientos de colegios, generando molestia entre directores y alcaldes. Desde la Agencia de Calidad de la Educación reconocieron “contingencias” en la RM y en Alto Hospicio —donde hubo un corte de agua— y anunciaron que las evaluaciones se reagendarán. El Mineduc confirmó que el problema afectó a 206 establecimientos de un total de 3.037 y que se están evaluando sanciones contra la empresa INFER, responsable de la aplicación del test.

En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con Raúl Figueroa, exministro de Educación y Director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, sobre este polémico caso.