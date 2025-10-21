Mayne-Nicholls por nueva arremetida de Boric contra Kast: “Tiene que prescindir en estos temas”
Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Harold Mayne-Nicholls, candidato presidencial independiente, para analizar la contingencia nacional marcada por el escandaloso error en las cuentas de la luz, el escenario electoral y el debate por la “paz social”.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Harold Mayne-Nicholls, candidato presidencial, y mayores cobros por cuentas de la luz:
“Podría haberla (intencionalidad)”. https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/wb431fyJF4
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 21, 2025
🎙️#QuéHayDeNuevo | Harold Mayne-Nicholls, candidato presidencial, por posible AC contra exministro Pardow:
“Insistir en acusaciones constitucionales, cuando hay tantos otros temas tan importantes para la ciudadanía (…) no la haría”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/Y3flgVvA32
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 21, 2025
🎙️#QuéHayDeNuevo | Harold Mayne-Nicholls, candidato presidencial, y debate por paz social:
“Ese tipo de declaraciones me parecen los más antidemocráticas que hay (…) hay que respetar el voto de quien sea electo”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/PvwMJMVWuW
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 21, 2025