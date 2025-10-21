Entrevistas

Mayne-Nicholls por nueva arremetida de Boric contra Kast: “Tiene que prescindir en estos temas”

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Harold Mayne-Nicholls, candidato presidencial independiente, para analizar la contingencia nacional marcada por el escandaloso error en las cuentas de la luz, el escenario electoral y el debate por la “paz social”. 