Klaus Kaempfe, CIO Credicorp Capital: “EEUU necesita a Latinoamérica y por eso se está involucrando de nuevo”
Conversamos en Más Que Números con Klaus Kaempfe, CIO en Credicorp Capital, sobre las oportunidades de inversión para portafolios en dólares y para analizar el IPSA.
🎙️#MásQueNúmeros | Klaus Kaempfe, CIO en Credicorp Capital:
“Estamos viendo reactivación en sectores retail, utilities, y cambiando la tendencia que venía en SQM”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/n5Vx94J9lN
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 21, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Klaus Kaempfe, CIO en Credicorp Capital:
“EEUU necesita a Latinoamérica y por eso se está involucrando de nuevo”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/DHE9ynSwra
