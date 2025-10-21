CEO de Talana e integración de Visma: “Lo que ven en Chile es muy notable”

Conversamos en Más Que Números con Ignacio Spiniak, CEO de Talana, sobre el éxito que ha tenido este software de Recursos Humanos en Chile, cómo ha influido en su equipo la integración de Visma, al igual que el uso de la inteligencia artificial en los RR.HH. Asimismo, abordó las proyecciones para el próximo año.

