Alex Weissner, autor del libro “Hasta los 100, bien”: “Es falso que comer bien es caro”

En Mundo Infinito, Alex Wiesner Riffart, fundador y CEO de Gimnasios Energy, compartió su visión sobre cómo alcanzar una vida larga y plena.

Desde un enfoque científico e integral, Wiesner ofreció herramientas concretas para mejorar el estilo de vida, la nutrición, la actividad física, las relaciones personales, el propósito, el manejo del estrés y del sueño, e incluso la relación con el dinero. Todo con un objetivo claro: llegar a los 100 años con salud, energía y bienestar.

Su propuesta abordó el envejecimiento como un desafío global y explicó cómo retrasar su curva, entregando datos y estrategias para que cada persona recuperara el control de su salud y viviera su último tercio de vida de manera plena, activa y feliz.