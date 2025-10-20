“No es coyuntural”: Historiadora Sol Serrano sostiene que estamos atravesando una “crisis muy profunda”

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Sol Serrano, historiadora y académica de Historia UC y Premio Nacional de Historia 2018, sobre la contingencia política y el sexto aniversario del estallido social en nuestro país.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Sol Serrano, historiadora y académica de Historia UC, sobre la actualidad nacional: “La crisis es muy profunda, no es coyuntural”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/ESZpWlib22 — Radio Infinita (@InfinitaFM) October 20, 2025