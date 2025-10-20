José Rodríguez Elizondo aborda triunfo electoral de Rodrigo Paz en Bolivia: “Puede marcar una etapa de cambio drástico”

El senador centrista del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia con un 54,5% de los votos, superando al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga. Con ello, pone fin a dos décadas de gobiernos del MAS, el partido de Evo Morales y Luis Arce.

En su discurso de victoria, Paz agradeció “a todos los bolivianos” y al Tribunal Supremo Electoral por garantizar una jornada democrática. “Hoy no gana Rodrigo Paz, gana Bolivia”, afirmó, destacando el inicio de “vientos de cambio y renovación”.

El economista de 58 años, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, asumirá el 8 de noviembre con el desafío de enfrentar una profunda crisis económica, marcada por la recesión, la falta de dólares y el colapso del sector energético.

Paz prometió reabrir el país al mundo, impulsar la descentralización, reducir impuestos y recortar gastos, manteniendo apoyo a los sectores más vulnerables. Su triunfo marca un nuevo ciclo político tras casi 20 años de hegemonía socialista.