Entrevistas

José Rodríguez Elizondo aborda triunfo electoral de Rodrigo Paz en Bolivia: “Puede marcar una etapa de cambio drástico”

Imagen principal

 

El senador centrista del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia con un 54,5% de los votos, superando al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga. Con ello, pone fin a dos décadas de gobiernos del MAS, el partido de Evo Morales y Luis Arce.

En su discurso de victoria, Paz agradeció “a todos los bolivianos” y al Tribunal Supremo Electoral por garantizar una jornada democrática. “Hoy no gana Rodrigo Paz, gana Bolivia”, afirmó, destacando el inicio de “vientos de cambio y renovación”.

El economista de 58 años, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, asumirá el 8 de noviembre con el desafío de enfrentar una profunda crisis económica, marcada por la recesión, la falta de dólares y el colapso del sector energético.

Paz prometió reabrir el país al mundo, impulsar la descentralización, reducir impuestos y recortar gastos, manteniendo apoyo a los sectores más vulnerables. Su triunfo marca un nuevo ciclo político tras casi 20 años de hegemonía socialista.