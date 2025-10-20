Javier Piedra Fierro por error de cálculo en Tarifas Eléctricas: “No fue el causante de las alzas”

En entrevista con Mundo Infinito, Daniel Silva conversó con Javier Piedra Fierro, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, sobre la salida de Diego Pardow del Ministerio de Energía. La renuncia se da tras la crisis provocada por el error metodológico en las tarifas eléctricas, que generó un sobrecobro acumulado de más de $112 mil millones (US$115 millones) desde el primer semestre de 2024.