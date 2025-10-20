Hermann González: “Un gobierno no debiera comprometer gastos hasta tener certeza de que tiene los ingresos”
Conversamos en Más Que Números con Hermann González, integrante del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), para analizar el último informe del organismo, que se da en medio de la discusión presupuestaria.
🎙️#MásQueNúmeros | Hermann González, integrante del CFA:

🎙️#MásQueNúmeros | Hermann González, integrante del CFA:

🎙️#MásQueNúmeros | Hermann González, integrante del CFA:

