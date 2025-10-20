Biministro García y devolución a clientes por parte de las compañías: “Espero que estén abiertos a esta situación”
Conversamos en Más Que Números con el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, sobre el error de cálculo en las tarifas eléctricas que se tradujo en un mayor cobro para los chilenos y chilenas. Asimismo, abordó los pasos a seguir respecto de este tema y el proceso de compensación para los usuarios.
🎙️#MásQueNúmeros | Biministro de Economía y Energía, Álvaro García, y error en tarifas eléctricas:
“Evidentemente debió haberse constatado antes”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/chJJiZ6VV5
🎙️#MásQueNúmeros | Biministro de Economía y Energía, Álvaro García, sobre voluntad de compañías tras error tarifario:
“No me he reunido con ellos aún (…) espero que estén abiertos a esta situación”. https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/N7YqX1jxj3
🎙️#MásQueNúmeros | Biministro de Economía y Energía, Álvaro García, sobre si las generadoras sabían que estaban recibiendo más recursos por tarifas:
“No puedo afirmarlo, creo que es altamente probable, pero a esta altura es irrelevante”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/6gUeRtWO94
🎙️#MásQueNúmeros | Biministro de Economía y Energía, Álvaro García, tras salida de Pardow:
“No llego a evaluar al Ministro anterior, llego a atender los problemas y desafíos que tenemos, ahí está puesto mi interés hoy día”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/9a9UpIPZZG
