Entrevistas

Biministro García y devolución a clientes por parte de las compañías: “Espero que estén abiertos a esta situación”

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, sobre el error de cálculo en las tarifas eléctricas que se tradujo en un mayor cobro para los chilenos y chilenas. Asimismo, abordó los pasos a seguir respecto de este tema y el proceso de compensación para los usuarios. 