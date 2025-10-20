Alex Godoy, director Cisger UDD: “La minería no genera la misma cantidad de empleos que la agroindustria” 

Un informe internacional con 160 científicos advierte que la Tierra alcanzó su primer punto de inflexión climático catastrófico: la muerte masiva de los arrecifes de coral, ecosistemas vitales para la biodiversidad y la alimentación mundial.

El estudio alerta que el planeta está al borde de superar el límite de 1.5 °C de calentamiento global, lo que podría provocar el colapso de corrientes oceánicas, aumento del nivel del mar y fenómenos extremos más frecuentes.

Los expertos llaman a reducir drásticamente las emisiones de carbono y acelerar las energías limpias para evitar consecuencias irreversibles para la humanidad.

En Mundo Infinito, conversamos con Alex Godoy, director Cisger UDD, sobre esta alerta que complica al ecosistema de nuestro planeta.