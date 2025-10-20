Académico UC, Pablo Matus, analiza la franja electoral de cara a las elecciones de noviembre

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Pablo Matus, académico de la Facultad de Comunicaciones UC, para analizar la franja electoral para las presidenciales y parlamentarias que comenzó el pasado viernes 17 de octubre.

Pablo Matus, académico de la Facultad de Comunicaciones UC, analiza la franja electoral de los candidatos y uso de personajes nacionales:

"Se apunta mucho a esto porque son rostros muy conocidos por todos"

