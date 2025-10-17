Entrevistas

Subsecretario Ramos detalla despliegue para las elecciones presidenciales de noviembre

El padrón para estas elecciones presidenciales del 16 de noviembre estará compuesto por 15.779.102 personas, las cuales podrán sufragar en Chile y el exterior, a lo que se suman 885.940 extranjeros que también votan.

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, sobre el despliegue de las autoridades para los comicios presidenciales y parlamentarios de noviembre en nuestro país. 