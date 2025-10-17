Santiago Videla, goleador de Los Cóndores: “El rugby en Chile está cambiando para siempre”

Conversamos en Más Que Números con Santiago Videla, seleccionado nacional de Rugby y egresado de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, sobre su trayectoria y la clasificación de Los Cóndores al Mundial de Australia 2027.

🎙️#MásQueNúmeros | Santiago Videla, seleccionado nacional de Rugby: “Sabemos que los recursos son limitados, por eso es que necesitamos a la empresa privada para que apoye este deporte, que vea el valor social que da”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/7pCf0xJPrO — Radio Infinita (@InfinitaFM) October 17, 2025