Patricio Fernández a seis años del 18-O: “No hay nada para decir que fue estructurado”

En Lo que Faltaba conversamos con Patricio Fernández, director de Democracia UDP, a propósito de un nuevo aniversario del Estallido Social. Analizamos las lecciones, observaciones y procesos que quedaron pendientes o fracasaron tras el 18 de octubre de 2019. ¿Cambió algo realmente en estos años, o seguimos igual —o incluso peor— que entonces?.