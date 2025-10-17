Patricio Fernández a seis años del 18-O: “No hay nada para decir que fue estructurado”
En Lo que Faltaba conversamos con Patricio Fernández, director de Democracia UDP, a propósito de un nuevo aniversario del Estallido Social. Analizamos las lecciones, observaciones y procesos que quedaron pendientes o fracasaron tras el 18 de octubre de 2019. ¿Cambió algo realmente en estos años, o seguimos igual —o incluso peor— que entonces?.
