Expresidente ejecutivo de Generadoras apunta a responsabilidad de la CNE y llama a independizarla del ciclo político

Conversamos en Más Que Números con Claudio Seebach, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias UAI y expresidente ejecutivo de Generadoras Chile, para analizar el escándalo por el error en las cuentas de la luz que derivó en mayores cobros para los chilenos y, en el plano político, terminó con la salida del ministro de Energía, Diego Pardow.

