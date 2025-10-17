Entrevistas

A seis años del 18-O: Director del INDH sostiene que “hay deudas pendientes muy importantes”

Imagen principal

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Yerko Ljubetic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a propósito del nuevo aniversario del estallido social del 18 de octubre del 2019.