A seis años del 18-O: Director del INDH sostiene que “hay deudas pendientes muy importantes”
Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Yerko Ljubetic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a propósito del nuevo aniversario del estallido social del 18 de octubre del 2019.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Yerko Ljubetic, director INDH, por nuevo aniversario del 18-O:
“Hemos tomado la decisión de retomar ese esfuerzo de tal manera que el 2026 podamos informar acerca de los resultados de una investigación rigurosa”. https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/W0NSZ3CmWx
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 17, 2025
🎙️#QuéHayDeNuevo | Yerko Ljubetic, director INDH, y debate por la paz social:
“Es lamentable y no está bien que una cuestión tan importante se utilice con fines propios de la contingencia electoral”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/YiO0wyKBPK
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 17, 2025
🎙️#QuéHayDeNuevo | Yerko Ljubetic, director INDH, sobre idea de candidatos de cerrar el instituto:
“Uno espera que quienes aspiren a las más altas responsabilidades en la República tengan claro que ellos son representantes de una continuidad del Estado”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/sJ9rapEX8r
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 17, 2025