A seis años del 18-O: Director del INDH sostiene que “hay deudas pendientes muy importantes”

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Yerko Ljubetic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a propósito del nuevo aniversario del estallido social del 18 de octubre del 2019.

Yerko Ljubetic, director INDH, por nuevo aniversario del 18-O: "Hemos tomado la decisión de retomar ese esfuerzo de tal manera que el 2026 podamos informar acerca de los resultados de una investigación rigurosa".

Yerko Ljubetic, director INDH, y debate por la paz social: "Es lamentable y no está bien que una cuestión tan importante se utilice con fines propios de la contingencia electoral".