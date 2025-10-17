29 de septiembre | Diego Pardow y precio de tarifas eléctricas: “Todos quisiéramos que fuera más barato”

El pasado 29 de septiembre, En Mundo Infinito, el ahora exministro de Energía, Diego Pardow, negó que Chile tenga una de las tarifas eléctricas más caras de Latinoamérica, afirmando que, si bien “todos quisiéramos que fuera más barata”, los estudios del ministerio indican que el país no está entre los más costosos de la región.