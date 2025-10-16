Von Appen tilda de “irresponsabilidad” debate por la paz social en período electoral
Conversamos en Más Que Números con Richard von Appen, empresario y presidente de Ultramar, sobre la actualidad política y económica de nuestro país, y los temas que han marcado la agenda: Enade 2025, el aplaudido trabajo de la contralora Dórothy Pérez y el debate por la “paz social”.
🎙️#MásQueNúmeros | Richard von Appen, presidente de Ultramar:
“No veo que la discusión esté en la educación inicial (…) no veo que esto sea parte de la discusión política”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/E4XAFnhYza
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 16, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Richard von Appen, presidente de Ultramar:
“Tenemos un problema social de cómo nos relacionamos, en el cual no nos hemos ido transformando en este país de clase media”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/ZWPQgiZsdC
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 16, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Richard von Appen, presidente de Ultramar, sobre trabajo de la contralora Dorothy Pérez:
“Trae esperanza de que en el Estado sí se pueden hacer bien las cosas (…) ella ha traído un nuevo aire”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/exC3dvvECz
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 16, 2025