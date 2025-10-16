Von Appen tilda de “irresponsabilidad” debate por la paz social en período electoral

Conversamos en Más Que Números con Richard von Appen, empresario y presidente de Ultramar, sobre la actualidad política y económica de nuestro país, y los temas que han marcado la agenda: Enade 2025, el aplaudido trabajo de la contralora Dórothy Pérez y el debate por la “paz social”.

🎙️#MásQueNúmeros | Richard von Appen, presidente de Ultramar: “No veo que la discusión esté en la educación inicial (…) no veo que esto sea parte de la discusión política”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/E4XAFnhYza — Radio Infinita (@InfinitaFM) October 16, 2025

🎙️#MásQueNúmeros | Richard von Appen, presidente de Ultramar: “Tenemos un problema social de cómo nos relacionamos, en el cual no nos hemos ido transformando en este país de clase media”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/ZWPQgiZsdC — Radio Infinita (@InfinitaFM) October 16, 2025