Presidente de Chile Transparente cuestiona columna ‘Parásitos’: “Le hace un daño a los funcionarios honestos”

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Alejandro Ferreiro, presidente de Chile Transparente, sobre el fenómeno de la “Dorothy manía” tras la aplaudida participación de la contralora general de la República en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025. Asimismo, se refirió a la columna del asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, titulada “Parásitos”.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Alejandro Ferreiro, presidente de Chile Transparente, por columna ‘Parásitos’: “Hablar de los funcionarios públicos de manera general como parásitos creo que le hace un daño y es muy injusto”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/Mm1wKNT5J1 — Radio Infinita (@InfinitaFM) October 15, 2025