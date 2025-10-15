Entrevistas

Presidente de Chile Transparente cuestiona columna ‘Parásitos’: “Le hace un daño a los funcionarios honestos”

Imagen principal

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Alejandro Ferreiro, presidente de Chile Transparente, sobre el fenómeno de la “Dorothy manía” tras la aplaudida participación de la contralora general de la República en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025. Asimismo, se refirió a la columna del asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, titulada “Parásitos”.