Guillermo Ramírez tras polémicos dichos de Ruth Hurtado: “Con Jaime Guzmán no se juega”

La UDI anunció una acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardow, luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) detectara un error en el cálculo de las tarifas eléctricas, donde se aplicó dos veces el IPC durante cuatro semestres, elevando indebidamente las cuentas de la luz. El diputado Juan Antonio Coloma acusó “negligencia y violación de ley” al firmar los decretos que permitieron alzas de hasta 9%.

Conversamos con el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sobre este caso y la polémica que se generó en torno a los polémicos dichos de la secretario general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, sobre Jaime Guzmán.