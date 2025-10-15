Entrevistas

Felipe De Mussy sobre Estrategia Nacional del Litio: “Va a terminar siendo uno de los legados del gobierno”

Conversamos en Más Que Números con Felipe De Mussy, exdiputado y presidente para Sudamérica de Lilac Solutions, sobre su trabajo con Neptune Energy, empresa que halló una reserva de litio que contiene 43 millones de contenido litio equivalente en Alemania, que alcanzan aproximadamente los 9 millones de toneladas.