Entrevistas

Alejandro Guin-Po y aranceles de EEUU a China: “El mercado había pensado que la guerra comercial ya estaba más o menos terminada”

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con Alejandro Guin-Po, Estratega Macro Asset Allocation de LarrainVial Asset Management, sobre el panorama global y los nuevos aranceles de Estados Unidos contra China. 