Entrevistas

Presidente de Corma por aranceles de Trump a la madera: “Podría bajar la demanda”

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con Rodrigo O’Ryan, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), sobre la actualidad del sector forestal y cómo afectan los aranceles a la madera de Estados Unidos. 