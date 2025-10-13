Embajador Peleg Lewi tras liberación de rehenes israelíes: “Israel debe estar agradecida del presidente Trump”

Este lunes, Hamas liberó solo cuatro de los 28 rehenes fallecidos en Gaza, lo que generó consternación entre las familias que aún esperan recuperar los cuerpos restantes. Los liberados fueron Daniel Peretz, Yossi Sharabi, Guy Illouz y Bipin Joshi. Un comité internacional ayudará a localizar los cuerpos que Hamas no pueda encontrar, según Israel.

Simultáneamente, se realizó en Egipto una cumbre internacional con más de 20 países y representantes de la ONU, la Liga Árabe y la Unión Europea, donde se firmó el acuerdo de alto el fuego en Gaza. El presidente Donald Trump celebró el acuerdo, destacó la cooperación internacional y enfatizó la reconstrucción de Gaza, la creación de una Junta de Paz y la reunificación de rehenes con sus familias.

En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con Peleg Lewi, embajador de Israel en Chile para conocer su postura sobre este acuerdo de alto al fuego en Gaza.