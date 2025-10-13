Entrevistas

Claudio Alvarado (IES) por cruces entre Kast y Matthei: “Ese ánimo de alianza no se observa y es inquietante”

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), para analizar los resultados de la última encuesta Cadem y los cruces entre los candidatos del Partido Republicano y de Chile Vamos, José Antonio Kast y Evelyn Matthei. 