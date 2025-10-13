Claudio Alvarado (IES) por cruces entre Kast y Matthei: “Ese ánimo de alianza no se observa y es inquietante”
Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), para analizar los resultados de la última encuesta Cadem y los cruces entre los candidatos del Partido Republicano y de Chile Vamos, José Antonio Kast y Evelyn Matthei.
Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, por cruces entre Kast y Matthei:
"Ese espíritu, ese ánimo de alianza no se observa y es inquietante".
— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 13, 2025
Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES:
"No hay que descartar que Johannes Kaiser esté desde ya pensando en una siguiente apuesta presidencial".
