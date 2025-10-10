Más de 80 espectáculos y 16 países darán vida al Festival Teatro a Mil 2026

El Festival Internacional Teatro a Mil celebrará su edición número 33 entre el 3 y el 25 de enero de 2026, bajo el lema “Sí importa”. Con más de 80 espectáculos provenientes de 16 países, el evento se realizará en Santiago, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y Concepción.

Durante el lanzamiento, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, destacó el rol del festival en la democratización del acceso al arte. Entre los hitos de esta versión, resalta el regreso de la compañía francesa Royal de Luxe con “Apesanteur” y la participación de grupos de Corea del Sur, Países Bajos e Irlanda.

La directora del certamen, Carmen Romero, subrayó que el 80% del público accede gratuitamente y que ya han llevado 13 millones de personas al teatro. Además, se rendirá homenaje al dramaturgo Marco Antonio de la Parra con dos de sus obras: Mr. Shakespeare y La pequeña historia de Chile. La programación y preventa ya están disponibles en el sitio oficial de Teatro a Mil.