Marisol Sánchez, Principal Page Executive: “Los directores de las empresas requieren una transformación”

Conversamos en Más Que Números con Marisol Sánchez, Principal Page Executive y egresada de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, sobre el perfil que se necesita hoy para ser un buen director, las transformaciones digitales y la participación laboral femenina. Asimismo, destacó su paso por la universidad y el legado de esta, señalando que “es una universidad de excelencia. Hay que cuidarla y espero que siga teniendo el prestigio que tiene hasta la fecha”.

🎙️#MásQueNúmeros | Marisol Sánchez, Principal Page Executive: "La diversidad (en los directorios) es sumamente importante (…) no solamente en términos de equidad, sino que también para la eficacia empresarial". — Radio Infinita (@InfinitaFM) October 10, 2025