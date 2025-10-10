Entrevistas

Marcelo Catalán, subgerente de estudios BCI, proyecta que el litio podría llegar a 11 mil dólares la tonelada el 2026

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con Marcelo Catalán, subgerente de estudios BCI corredores de Bolsa, sobre recomendaciones bursátiles, el IPSA y la evolución del precio del litio.

 