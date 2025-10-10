Marcelo Catalán, subgerente de estudios BCI, proyecta que el litio podría llegar a 11 mil dólares la tonelada el 2026

Conversamos en Más Que Números con Marcelo Catalán, subgerente de estudios BCI corredores de Bolsa, sobre recomendaciones bursátiles, el IPSA y la evolución del precio del litio.

🎙️#MásQueNúmeros | Marcelo Catalán, subgerente de estudios BCI corredores de Bolsa, sobre el precio del litio:

“Nosotros creemos que puede llegar a niveles de 11 mil dólares la tonelada conservadoramente para el próximo año”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/t0pOZI5Ody

— Radio Infinita (@InfinitaFM) October 10, 2025