Juan Guaidó por Nobel de la Paz a María Corina Machado: “Es un reconocimiento a la lucha democrática”

El Comité Noruego reconoció este viernes 10 octubre a la opositora venezolana María Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz 2025. El instituto destacó a la política por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela”.

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela, sobre el Nobel de la Paz otorgado a la principal opositora del régimen de Nicolás Maduro, María Corina Machado, y las tensiones que atraviesa el país caribeño con Estados Unidos.

Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela, por Nobel de la Paz a María Corina Machado: "Parece una fuerte declaración, un statement, por parte del Comité (…) no más negacionismo de lo que existe en Venezuela".