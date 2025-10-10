Daniel Johnson de Paz Ciudadana: “Si no tengo confianza en las instituciones, bajan las denuncias (ante delitos)”

La Fundación Paz Ciudadana presentó su último estudio sobre victimización, temor al delito y confianza en las instituciones. El 35% de los hogares en grandes ciudades reportó haber sufrido un robo o intento de robo en los últimos seis meses, mientras que el 24,7% expresó alto temor a la delincuencia, cifra que pese a seguir siendo elevada, disminuyó respecto al año anterior. El informe también mostró bajas en delitos como estafas online y delitos sexuales, y leves variaciones en robos con violencia. Carabineros y la PDI obtuvieron mejor evaluación ciudadana que el Gobierno y el Congreso.

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, para analizar los resultados de la encuesta que mide la victimización en los hogares y el temor al delito en Chile.