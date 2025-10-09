Entrevistas

Esteban Polidura y reacción del mercado ante acuerdo de Israel y Hamás: “Hay un alto grado de escepticismo”

Conversamos en Más Que Números con Esteban Polidura, estratega global de inversión de Julius Baer, sobre la reacción de los mercados ante el acuerdo entre Israel y Hamas sobre la primera fase de un marco de paz. 

 