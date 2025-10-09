Delegado Durán califica como “exitoso” el desalojo en Toma Dignidad de La Florida

En La Florida, durante el desalojo de la toma Dignidad, el delegado presidencial Gonzalo Durán anunció que, tras demoler las 194 viviendas que albergaban a unas 600 personas, se inhabilitará el terreno con zanjas y maquinaria pesada para evitar reocupaciones. La intervención responde al riesgo de incendios y deslizamientos y al negocio ilegal de venta y arriendo de sitios. Las familias están siendo reubicadas en albergues, casas de familiares o mediante subsidios de arriendo. La operación, con 800 efectivos, se desarrolló mayormente en calma, aunque hubo dos detenidos por incidentes menores.